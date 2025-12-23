Izraeli, Greqia dhe Administrata Greke Qipriote mbajnë samit në Kuds nën hijen e gjenocidit në Gaza

Ushtria izraelite sot pretendoi se ka vrarë tre anëtarë të Hezbollahut në një sulm që goditi Sidonin në Libanin jugor një ditë më parë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, ushtria tha se një nga anëtarët e vrarë punonte njëkohësisht edhe për inteligjencën libaneze. Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga Hezbollahu ose autoritetet libaneze.
Agjencia shtetërore e lajmeve të Libanit, NNA raportoi të hënën vrasjen e tre personave pasi një sulm izraelit goditi një makinë në rrugën Aqtnit-Quneitra në distriktin e Sidonit.
Izraeli dhe Libani arritën armëpushim në nëntor 2024 pas më shumë se një viti sulmesh ndërkufitare mes luftës në Gaza. Mbi 4.000 njerëz u vranë dhe 17.000 të tjerë u plagosën.
Sipas armëpushimit, forcat izraelite duhej të tërhiqeshin nga Libani jugor në janar, por janë tërhequr vetëm pjesërisht, duke ruajtur prani ushtarake në pesë pika kufitare.