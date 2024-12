Izraeli kryen sulme ajrore duke synuar termocentralet, objektet e naftës dhe portin e Jemenit.

Mediat lokale raportojnë se Izraeli ka sulmuar termocentralet, një port dhe një objekt nafte në Jemen, raporton Aljazeera.

Ushtria izraelite tha se ka sulmuar “objektivat ushtarake” që u përkasin luftëtarëve Houthi në Jemen pasi kapi një raketë të lëshuar nga grupi drejt Izraelit.

“Pas miratimit të planeve të sulmit nga Ministri i Mbrojtjes, Israel Katz, avionët luftarakë të Forcave Ajrore, nën drejtimin e degëve të Inteligjencës dhe Marinës, sulmuan së fundmi objektivat ushtarake të regjimit terrorist Houthi në brezin bregdetar perëndimor dhe thellë brenda Jemenit. Ushtria tha në një deklaratë të enjten në mëngjes.

“Objektivat e sulmuara përdoren nga forcat Houthi për operacionet e tyre ushtarake”, tha ushtria.

Kanali televiziv Al Masirah, i lidhur me Houthit, tha se një seri “sulmesh agresive” u nisën në Sanaa dhe qytetin port të Hodeidah herët të enjten.

Sulmet “shënjestruan dy termocentrale qendrore” në Sanaa, ndërsa në Hodeidah, “armiku nisi katër sulme agresive duke synuar portin … dhe dy sulme duke synuar” një objekt nafte, raportoi Al Masirah.

Agjencia e lajmeve SABA e Jemenit tha gjithashtu se katër bastisje kishin në shënjestër Hodeidah, me dy që synonin objektin e naftës Ras Isa, duke vrarë dhe plagosur disa nga punonjësit e saj.

Zëdhënësi i ushtrisë izraelite Daniel Hagari tha se forcat izraelite kishin kryer sulme në objektet ushtarake Houthi, duke përfshirë portet dhe infrastrukturën energjetike në kryeqytetin e Jemenit Sanaa, pas gjuajtjes së një rakete Houthi drejt Izraelit gjatë natës – e cila u shkatërrua – dhe sulmeve të përsëritura gjatë 14 muajve të fundit.

Luftëtarët Houthi në Jemen kanë kryer me muaj sulme ndaj Izraelit dhe anijeve të lidhura me Izraelin në Detin e Kuq dhe Gjirin e Adenit, në atë që thotë se është një fushatë solidariteti me palestinezët në mes të luftës së Izraelit në Rripin e Gazës, e cila ka vrarë më shumë se 45,000 njerëz – shumica janë gra dhe fëmijë.