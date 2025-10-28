Izraeli kryen sulme në Gaza: 9 të vrarë dhe 15 të plagosur

Burime spitalore i thanë Al Jazeeras se të paktën nëntë palestinezë janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur nga sulmet ajrore dhe zjarri i tankeve izraelite në qytetin e Gazës dhe në Khan Younis. Ushtria izraelite nuk ka komentuar ende për sulmet, të cilat vijnë pavarësisht një armëpushimi trejavor.
Hamas akuzoi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu se po kërkon justifikime për t’u tërhequr nga detyrimet e marrëveshjes së ndërmjetësuar nga SHBA.
Sipas kushteve të armëpushimit, Hamasi ka liruar të gjithë pengjet e gjallë në këmbim të rreth 2,000 të burgosurve dhe të ndaluarve palestinezë, ndërsa Izraeli ka tërhequr trupat dhe ka ndalur ofensivën. Megjithatë, ndihma humanitare vazhdon të hyjë në Gaza vetëm në sasi shumë të kufizuara. /mesazhi