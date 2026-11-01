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Izraeli lëshon mbi 9,500 urdhra për shembje dhe ndalim ndërtimi në Bregun Perëndimor

Autoritetet izraelite kanë lëshuar 9,518 urdhra për shembjen e objekteve ose ndalimin e punimeve ndërtimore ndaj pronave palestineze në Bregun Perëndimor të pushtuar, që nga fillimi i vitit 2015.

Të dhënat janë bërë publike nga Komisioni Palestinez për Rezistencën ndaj Murit dhe Vendbanimeve, i cili tha se këto urdhra kanë penguar ndërtimet dhe kanë lënë mijëra prona nën kërcënimin e shembjes.

Sipas raportit, të siguruar nga agjencia e lajmeve Anadolu, 9,174 urdhra janë lëshuar gjatë periudhës 2015–2025, ndërsa 344 të tjerë vetëm në nëntë muajt e parë të vitit 2026.

Komisioni theksoi se këto masa kanë vështirësuar jetën e familjeve palestineze, duke kufizuar mundësinë e tyre për të ndërtuar banesa, për të zgjeruar shërbimet publike dhe për të siguruar jetesën. /mesazhi

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