Izraeli lëshon mbi 9,500 urdhra për shembje dhe ndalim ndërtimi në Bregun Perëndimor

Autoritetet izraelite kanë lëshuar 9,518 urdhra për shembjen e objekteve ose ndalimin e punimeve ndërtimore ndaj pronave palestineze në Bregun Perëndimor të pushtuar, që nga fillimi i vitit 2015.
Të dhënat janë bërë publike nga Komisioni Palestinez për Rezistencën ndaj Murit dhe Vendbanimeve, i cili tha se këto urdhra kanë penguar ndërtimet dhe kanë lënë mijëra prona nën kërcënimin e shembjes.
Sipas raportit, të siguruar nga agjencia e lajmeve Anadolu, 9,174 urdhra janë lëshuar gjatë periudhës 2015–2025, ndërsa 344 të tjerë vetëm në nëntë muajt e parë të vitit 2026.
Komisioni theksoi se këto masa kanë vështirësuar jetën e familjeve palestineze, duke kufizuar mundësinë e tyre për të ndërtuar banesa, për të zgjeruar shërbimet publike dhe për të siguruar jetesën. /mesazhi