Izraeli mbyll pikat kufitare me Gazën, përfshirë Rafahun

Autoritetet izraelite kanë njoftuar mbylljen e pikave kufitare drejt Rripit të Gazës, përfshirë edhe pikën kufitare të Rafah Crossing, deri në një njoftim të dytë.
Agjencia izraelite që koordinon aktivitetet qeveritare në territoret palestineze tha se masa është ndërmarrë pas sulmeve të Izraelit ndaj Iranit. Sipas saj, edhe rotacioni i personelit humanitar është shtyrë përkohësisht, ndërsa pretendohet se mbyllja e kufijve nuk do të ketë “asnjë efekt” në situatën humanitare në Gazë.
Megjithatë, numri i kamionëve me ndihma që kanë hyrë në Gaza Strip që nga hyrja në fuqi e të ashtuquajturit armëpushim në tetor ka qenë shumë më i ulët se sa pritej. Ndërkohë, mijëra palestinezë presin me urgjencë evakuim mjekësor nga Gaza për trajtim jashtë vendit. /mesazhi