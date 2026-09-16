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Izraeli mbyll xhaminë “Ibrahimi” për besimtarët muslimanë në Bregun Perëndimor

Ushtarët izraelitë mbyllën sot xhaminë “Ibrahimi” në qytetin jugor të Bregut Perëndimor të Hebronit për besimtarët muslimanë deri të enjten në mbrëmje, duke përmendur “masat e sigurisë” për okupuesit që festojnë festat hebraike, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë, Ministria Palestineze e Vakëfeve dhe Çështjeve Fetare dënoi mbylljen, duke u bërë thirrje institucioneve ndërkombëtare dhe të të drejtave të njeriut që të ndërhyjnë urgjentisht për të ndalur “shkeljet sistematike kundër xhamisë” dhe për të siguruar lirinë e muslimanëve për të hyrë në të.

Drejtori i xhamisë “Ibrahimi”, Motasem Abu Sneineh tha se mbyllja ishte pjesë e “përshkallëzimit të vazhdueshëm dhe përpjekjeve për të kapur atë që ka mbetur nga xhamia”. Ai theksoi se “xhamia ‘Ibrahimi’ është një vend ekskluzivisht islamik në të gjitha sallat dhe oborret e saj”, duke i përshkruar masat si një “sulm të hapur ndaj lirisë së adhurimit të garantuar nga konventat ndërkombëtare”.

Krahas mbylljes, forcat e ushtrisë izraelite shtrënguan masat ushtarake rreth xhamisë dhe mbyllën pikat e kontrollit dhe portat elektronike që çojnë në të, duke penguar hyrjen për studentët dhe stafin mësimdhënës në shkollën bazë “Ibrahimi” për djem dhe shkollën bazë “Al-Fayhaa” për Vajza.

Sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa, masat ndaluan plotësisht mësimin në shkollën “Ibrahimi” dhe ndërprenë arsimin në “Al-Fayhaa”. Xhamia “Ibrahimi” ndodhet në qytetin e vjetër të Hebronit, i cili është nën kontrollin e plotë të Izraelit, ku rreth 400 okupues jetojnë nën mbrojtjen e rreth 1.500 ushtarëve izraelitë.

Në vitin 1994, Izraeli e ndau xhaminë, duke ndarë 63 për qind për hebrenjtë dhe 37 për qind për muslimanët, pas një masakre të kryer nga një okupues izraelit që vrau 29 besimtarë palestinezë.

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