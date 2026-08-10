Izraeli nis sulme të reja në Liban, pavarësisht armëpushimit

Izraeli kreu bombardime dhe granatime artilerie në jug të Libanit sot në mes të shkeljeve të vazhdueshme të armëpushimit të vazhdueshëm, transmeton Anadolu.
Forcat izraelite qëlluan me mitralozë në drejtim të Wadi al-Salouqi në guvernatorin libanez jugor Nabatieh dhe bombarduan qytetin Mansouri me artileri gjatë natës, njoftoi agjencia kombëtare libaneze e lajmeve (NNA).
Kfar Tebnit u bombardua gjithashtu, tha agjencia, duke shtuar se periferitë e qytetit Nabatieh al-Fawqa iu nënshtruan granatimeve me ndërprerje të artilerisë.
Nuk ka të dhëna menjëherë për viktima apo dëme materiale. Këto sulme vijnë disa ditë pas përfundimit të raundit të shtatë të negociatave libanezo-izraelite të ndërmjetësuara nga SHBA-ja në Romë të enjten. Diskutimet u fokusuan në çështjet që lidhen me zbatimin e marrëveshjes kuadër të nënshkruar më 26 qershor.
Të premten, presidenti libanez Joseph Aoun deklaroi gjatë një takimi të kabinetit se vendi i tij kishte bërë “përparim pozitiv” në negociatat e Romës në lidhje me dosjet e kufirit dhe shkëmbimit të të burgosurve.
Marrëveshja kornizë përcakton tërheqje graduale të Izraelit nga territori i pushtuar libanez, duke filluar me një fazë pilot në zona të caktuara, në këmbim të vendosjes së ushtrisë libaneze dhe çarmatimit të grupeve të armatosura, një referencë për Hezbollahun.
Pavarësisht negociatave në vazhdim, Tel Avivi vazhdon ofensivën në Liban. Sipas zyrtarëve libanezë, ofensiva ka vrarë 4.335 njerëz, ka plagosur 12.277 të tjerë dhe ka zhvendosur mbi një milion njerëz që nga 2 marsi.