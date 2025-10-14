Izraeli njofton fillimin e procesit të dorëzimit të kufomave të pengjeve izraelitë në Gaza

Izraeli njoftoi se ka filluar procesi i dorëzimit të mbetjeve mortore të pengjeve të vdekur izraelitë nga ana e Hamasit, në kuadër të marrëveshjes për armëpushim dhe shkëmbim robërish në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të përbashkët të ushtrisë izraelite dhe Shërbimit të Inteligjencës së Brendshme Shin-Bet, u bë e ditur se përfaqësues të Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (ICRC) kanë shkuar në vendtakimin në jug të Gazës për të nisur procesin e marrjes së trupave të robërve.
U theksua se opinioni publik izraelit duhet të trajtojë çështjen me “ndjeshmëri” dhe se është e nevojshme të pritet për përfundimin e procedurave zyrtare të identifikimit.
Deklarata shton se Hamasi duhet të përmbushë detyrimet e tij sipas marrëveshjes, duke përfshirë dorëzimin e trupave të të vdekurve, krahas robërve që u liruan dje në kuadër të marrëveshjes.
Sipas televizionit shtetëror izraelit KAN, disa nga trupat e 24 robërve izraelitë që kanë vdekur në Gaza pritet të dorëzohen mbrëmjen e sotme.