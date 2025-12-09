Izraeli njofton se 117 banorë të Gazës u evakuuan për trajtim mjekësor në Evropë

Koordinatori i Aktiviteteve Qeveritare të Izraelit në Territore (COGAT) tha të hënën se më shumë se 100 banorë të Gazës u evakuuan për trajtim jashtë vendit, transmeton Anadolu.
“117 banorë të Gazës që kërkonin kujdes mjekësor dhe të afërmit e tyre shoqërues u larguan nga Gaza për kujdes mjekësor në Rumani, Itali, Norvegji dhe Belgjikë nëpërmjet kalimit kufitar ‘Kerem Shalom’ dhe aeroportit ‘Ramon'”, tha COGAT në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
Lëvizja pasoi kërkesa specifike nga qeveritë e huaja dhe organet e OKB-së dhe çdo person u autorizua nga autoritetet e sigurisë së Izraelit, tha COGAT.
“U bëjmë thirrje qeverive dhe organizatave ndërkombëtare të vazhdojnë koordinimin dhe të zgjerojnë mbështetjen e tyre për evakuimet mjekësore. Shumë prej tyre tashmë po e bëjnë këtë. Izraeli mbetet plotësisht i përkushtuar për të bashkëpunuar me komunitetin ndërkombëtar për të mundësuar dhe ndihmuar evakuimin e pacientëve dhe kujdestarëve të tyre”, shtoi COGAT.
Izraeli ka vrarë më shumë se 70 mijë palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë dhe ka plagosur mbi 171 mijë të tjerë në Gaza që nga tetori 2023.