Izraeli: Partia e Eisenkotit paraqet projektligj për hetim shtetëror mbi ngjarjet e tetorit 2023

Partia Yashar e Gadi Eisenkotit, kandidatit për kryeministër të Izraelit, të martën i paraqiti Knessetit (parlamentit izraelit) të sapoinauguruar një projektligj për krijimin e një komisioni shtetëror hetimor lidhur me ngjarjet e tetorit të vitit 2023, raportoi faqja e lajmeve Ynet, transmeton Anadolu.
Partia bëri të ditur se grupi i saj parlamentar ka paraqitur disa projektligje, përfshirë propozime për kufizimin e mandatit të kryeministrit dhe shfuqizimin e ligjeve për reformën në sistemin gjyqësor.
Propozimet legjislative u paraqitën në kohën kur Knesseti i 26-të i Izraelit mbajti seancën e parë, e cila nisi me ceremoninë e betimit të deputetëve, ndërsa negociatat për formimin e qeverisë së re vazhduan.
Të dielën, presidenti Isaac Herzog i ngarkoi Eisenkotit mandatin për formimin e qeverisë, pasi zgjedhjet parlamentare rezultuan pa shumicë të nevojshme për bllokun e tij dhe aleancën e kryeministrit Benjamin Netanyahu.
Grupet parlamentare që përfaqësojnë 67 nga 120 anëtarët e Knessetit rekomanduan Eisenkotin për marrjen e mandatit, ndërsa 46 deputetë mbështetën Netanyahun. Një grup parlamentar prej shtatë anëtarësh nuk rekomandoi asnjë kandidat.
Eisenkot ka 28 ditë kohë për të formuar qeverinë, me mundësi zgjatjeje edhe për 14 ditë të tjera.