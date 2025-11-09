Izraeli pengon gazetarët të hyjnë në Gaza për të ‘kontrolluar narrativën’

Gazetarja dhe aktivistja për të drejtat e njeriut Maha Hussaini ka deklaruar se Izraeli po bllokon hyrjen e gazetarëve të pavarur në Rripin e Gazës, me qëllim “të kontrollojë narrativën” dhe “të kufizojë ndërgjegjësimin për krimet që po ndodhin”.
Sipas saj, gazetarët palestinezë që raportojnë nga terreni përballen me rrezik ekstrem, pasi janë nën vëzhgim të vazhdueshëm dhe shpesh të kërcënuar nga sulmet ajrore dhe dronët që “ndërhyjnë në regjistrime dhe krijojnë frikë të vazhdueshme”.
“Ne ndjejmë kërcënim në çdo moment,” tha Hussaini, duke shtuar se, pavarësisht traumës dhe shkatërrimit, gazetarët palestinezë ndihen të detyruar të dokumentojnë krimet e luftës izraelite.
Deklaratat e saj vijnë pas vrasjes së gazetarit Saleh al-Jafarawi në qytetin e Gazës, vetëm disa ditë pas armëpushimit të ndërmjetësuar nga SHBA muajin e kaluar.