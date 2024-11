Iz’raeli përdor urinë për të zbrazur Ga’zën veriore, thotë raportuesi i OKB-së

Raportuesi special i OKB-së për të drejtën e ushqimit thotë se Izraeli ka përdorur urinë si një armë lufte për të zbrazur pjesë të Rripit të Gazës.

“Izraeli njoftoi planin e tij për të vrarë popullsinë palestineze më 9 tetor dhe e bëri këtë”, tha Michael Fakhri për Al Jazeera, duke iu referuar urdhrit të ministrit të atëhershëm të Mbrojtjes Yoav Gallant për një “rrethim të plotë” të Gazës.

“Ajo që Izraeli është përpjekur të bëjë gjatë vitit të kaluar është e qartë: zbrazni veriun,” tha ai. “Kur them bosh, dua të them që Izraeli ka përdorur urinë si një mjet për të vrarë njerëz dhe për të zhvendosur me forcë njerëzit.”

Kakhri tha se Izraeli po mohonte ndihmën, po kufizonte ndihmën dhe po shkatërronte sistemin ushqimor për t’u mohuar palestinezëve aftësinë për të ushqyer veten.

“Izraeli ishte në gjendje ta bënte këtë për shkak të një politike dekadash rrethimi, bllokadë, kontrolli të çdo kalorie që hynte në Gaza, kështu që ajo që ata bënë në tetor 2023 ishte si të kthenin një çelës,” tha ai.