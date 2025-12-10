Izraeli ka kufizuar futjen në Gaza të sendeve që i quan “me përdorim të dyfishtë”, përfshirë shtyllat metalike për ngritjen e tendave. Ndërkohë, vendi po përgatitet për Stuhinë Byron dhe ka lëshuar disa paralajmërime, sidomos për qytetet jugore pranë bregdetit.
Autoritetet thonë se stuhia pritet të jetë e fortë, me reshjet më të mëdha nga e enjtja në të premten. Përgatitjet kanë nisur më shumë se 24 orë më parë për të siguruar që ekipet e emergjencës të jenë gati për çdo situatë. /mesazhi
Izraeli përgatitet për Stuhinë Byron dhe kufizon ndihmën për Gazën
Izraeli ka kufizuar futjen në Gaza të sendeve që i quan “me përdorim të dyfishtë”, përfshirë shtyllat metalike për ngritjen e tendave. Ndërkohë, vendi po përgatitet për Stuhinë Byron dhe ka lëshuar disa paralajmërime, sidomos për qytetet jugore pranë bregdetit.