Izraeli përgatitet për Stuhinë Byron dhe kufizon ndihmën për Gazën

Storm clouds move over the Mediterranean Sea towards a freeway between Haifa and Tel Aviv, December 10, 2025. (AP Photo/Ariel Schalit)

Izraeli ka kufizuar futjen në Gaza të sendeve që i quan “me përdorim të dyfishtë”, përfshirë shtyllat metalike për ngritjen e tendave. Ndërkohë, vendi po përgatitet për Stuhinë Byron dhe ka lëshuar disa paralajmërime, sidomos për qytetet jugore pranë bregdetit.
Autoritetet thonë se stuhia pritet të jetë e fortë, me reshjet më të mëdha nga e enjtja në të premten. Përgatitjet kanë nisur më shumë se 24 orë më parë për të siguruar që ekipet e emergjencës të jenë gati për çdo situatë. /mesazhi

