Izraeli përshkallëzon sulmet kundër civilëve në Gaza

Ushtria izraelite po intensifikon bombardimet e saj në qytetin e Gazës pas shpalljes së marrëveshjes së armëpushimit, thotë Mbrojtja Civile Palestineze.

Ajo shtoi se një bllok banimi i përbërë nga shtëpi të shumta në qytetin verior të Gazës po bombardohet dhe ekuipazhet e tij po përpiqen të arrijnë zonën.

Marrëveshja e armëpushimit hyn në fuqi të dielën.

Moments after the announcement of a ceasefire deal in the Gaza Strip, Israeli occupation warplanes bombed a house in Gaza City, injuring children. pic.twitter.com/FBHmhdF77m