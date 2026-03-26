“Izraeli planifikon të zgjerojë praninë ushtarake deri në 8 kilometra brenda Libanit”

Izraeli planifikon të zgjerojë praninë e tij ushtarake deri në 8 kilometra brenda territorit të Libanit, raportoi të mërkurën media izraelite, transmeton Anadolu.
Sipas kanalit televiziv Kanali 14, ushtria izraelite ka filluar tashmë ngritjen e 18 pozicioneve të reja ushtarake brenda Libanit, disa prej tyre të vendosura thellë në territorin libanez.
Media tha se diskutimet mes zyrtarëve izraelitë kanë çuar në një vendim për të ruajtur kontroll të plotë mbi territorin libanez deri te lumi Litani, “madje edhe përtej tij në disa zona”.
Vendimi përfshin “zhvendosjen e vijës operative të mbrojtjes së ushtrisë izraelite në territorin libanez, të paktën 8 kilometra larg kufirit ndërkombëtar”, shtoi kanali.
Lumi Litani është lumi kryesor i Libanit, që rrjedh përmes Luginës së Bekasë midis vargmaleve të vendit.
Izraeli ka bombarduar Libanin me sulme ajrore dhe ka nisur një ofensivë tokësore në jug të vendit që nga një sulm ndërkufitar nga Hezbollahu më 2 mars.
Autoritetet libaneze thonë se të paktën 1.072 persona janë vrarë dhe 2.966 të tjerë janë plagosur që nga fillimi i sulmeve izraelite.
Përshkallëzimi aktual ka ardhur në mes të një ofensive të përbashkët të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, e cila ka vrarë mbi 1.340 persona që nga 28 shkurti. Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa ndaj Izraelit, si dhe ndaj Jordanisë, Irakut dhe vendeve të Gjirit, duke thënë se ato synojnë asetet ushtarake amerikane.