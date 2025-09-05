Izraeli po përpiqet të “ndëshkojë zonat civile” dhe të dëbojë palestinezët nga Gaza

Profesori i studimeve mediatike në Institutin e Dohas, Mohamed Elmasry, tha se sulmi i fundit izraelit ndaj një ndërtese të lartë në Gaza mund të shënojë fillimin e një faze të re të luftës.
Ai shpjegoi se niveli i shkatërrimit në zonat civile lidhet me doktrina të ushtrisë izraelite, përfshirë doktrinën Dahiyeh, e cila synon “ndëshkimin e zonave civile” nga të cilat Izraeli pretendon se ka pasur sulme.
Një tjetër doktrinë, sipas mediave izraelite, është raporti “100:1”, ku Izraeli i ka dhënë vetes të drejtën të vrasë mbi 100 civilë për të eliminuar një komandant ushtarak.
“Kjo është arsyeja pse ndodhin bombardime të tilla, si ai mbi kullën në Gaza. Nuk duhet të jesh ekspert i së drejtës ndërkombëtare për të kuptuar se kjo përbën shkelje të rëndë të parimit të proporcionalitetit,” tha Elmasry.
Ai shtoi se qëllimi përfundimtar është “dëbimi i popullit nga Gaza në tërësi”.