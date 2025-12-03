Izraeli pranon mbetjet e një tjetër pengu, mbetet vetëm edhe një në Gazë

Izraeli ka thënë të martën se ka pranuar mbetjet e dorëzuara nga militantët palestinezë në Gazë te Kryqi i Kuq, të një prej dy pengjeve të fundit.
Besohet se ato janë mbetjet e njërit prej dy pengjeve që ndodheshin ende në territor: një izraelit dhe një shtetas tajlandez.
Qeveria e Izraelit ka thënë se “gjetjet” nga Gaza janë dërguar për testime mjeko-ligjore.
Mediat palestineze kanë thënë se ato ndodheshin në qytetin verior të Gazës, Beit Lahiya.
Eshtrat e 26 pengjeve të marra në sulmin e udhëhequr nga Hamasi më 7 tetor 2023, i cili shkaktoi luftën, janë kthyer tashmë që kur filloi armëpushimi i ndërmjetësuar nga SHBA-ja më 10 tetor.
Ndërkohë, sulmet izraelite kanë vazhduar në disa pjesë të Gazës.
Një sulm të martën ka vrarë të paktën katër palestinezë, sipas spitaleve lokale.
Një sulm me dron izraelit ka vrarë një kameraman në jug, kanë thënë zyrtarët në Spitalin Nasser, i cili mori trupin.
Mahmoud Wadi është vrarë në Khan Younis, ka bërë të ditur spitali. Wadi zotëronte një kompani fotografimi me dron. Kohët e fundit, ajo postoi pamje të shkatërrimit të Gazës. /koha