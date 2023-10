Izraeli pranon se ka dëmtuar kishën në bombardimet në Gaza – VIDEO

Ushtria izraelite pranoi të premten se një kishë në Gaza u dëmtua kur forcat e saj shënjestruan atë që tha se ishte selia e një komandanti të Hamasit në Gaza, raportoi Anadolu.

“Aeroplanët shënjestruan selinë e një anëtari ushtarak të organizatës Hamas që mori pjesë në gjuajtjen e raketave dhe predhave të mortajave drejt territorit të shtetit të Izraelit”, tha shërbimi mediatik i ushtrisë izraelite për Anadolu.

Ata shtuan:

“Aeroplani sulmoi objektivin dhe ‘vala shpërthyese’ e shkaktuar nga sulmi dëmtoi murin e një kishe që ndodhet në zonë.”

Gjithashtu u tha se janë në dijeni se ka të lënduar dhe se rrethanat e aksidentit janë duke u hetuar.

Më herët, zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, Ashraf Qudra tha se të paktën 16 të krishterë palestinezë ishin në mesin e të vrarëve në sulmet e drejtpërdrejta izraelite në një kishë ortodokse greke në qytetin e Gazës të enjten mbrëma.

Ai theksoi se numri i të vdekurve në Gaza gjatë bombardimeve izraelite është rritur në 4,137.

Ai shtoi se 13,300 njerëz u plagosën, dhe më shumë se 1,000 rezultojnë të zhdukur.

Israel just bombed the 3rd oldest church in the world murdering a few more scores of Palestinians. For those of you still in denial of a genocide, we have community members with 30-40 relatives wiped out in Gaza. It’s not just Muslims, it’s everything and everyone Palestinian. pic.twitter.com/W0YEAekY7P

— Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman504) October 19, 2023