Izraeli promovon oficerin që vrau dy palestinezë në Xhenin

Ministri i Sigurisë Kombëtare të Izraelit, Itamar Ben-Gvir, ka promovuar një oficer të njësisë që “ekzekutoi pa mëshirë” dy palestinezë të paarmatosur në qytetin e pushtuar Xhenin, raporton media lokale. Promovimi vjen një ditë pasi një video tregoi oficerët duke qëlluar dy burra që kishin ngritur duart.
Oficeri, i identifikuar si “K”, u njoftua personalisht nga Ben-Gvir për avancimin në postin e zëvendëskomisionerit. Lajmi u konsiderua i “jashtëzakonshëm” pasi komandantët e njësive policore zakonisht mbajnë grada më të ulëta.
Ministria shëndetësore palestineze konfirmoi se viktimat ishin 26-vjeçari Montasir Abdullah dhe 37-vjeçari Yusuf Asasa. Autoritetet palestineze akuzuan forcat izraelite për ekzekutim të qëllimshëm të dy të rinjve.
Pas incidentit, Ben-Gvir dha mbështetje të plotë për njësinë dhe postoi video duke përqafuar komandantin, ndërsa hetimi penal vazhdon. Që nga tetori 2023, sulmet izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar kanë shkaktuar vdekjen e mbi 1,085 palestinezëve dhe plagosjen e 10,700 të tjerëve, ndërsa mbi 20,500 persona janë arrestuar.
Në korrik 2025, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë shpalli zyrtarisht okupimin izraelit të territoreve palestineze si të paligjshëm dhe kërkoi evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Lindjen e Jeruzalemit. /mesazhi