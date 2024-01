Izraeli shkatërroi Xhaminë e Madhe Omari të shekullit XIV në Gaza

Xhamia e Madhe Omari në Gaza, e njohur gjithashtu edhe si Xhamia e Madhe e Gazës, tashmë është e gjitha nën rrënoja si pasojë e sulmeve izraelite.

Gjatë bombardimeve të saj në Rripin e Gazës, ushtria izraelite shkatërroi këtë xhami e cila daton nga shekulli XIV.

Me tipare arkitekturore nga periudha mamluke dhe osmane, Xhamia e Madhe Omari është xhamia e tretë më e madhe në Gaza.

Duke filluar nga 7 tetori, Izraeli ka shkatërruar nëntë shtëpi botuese dhe biblioteka në gjithë Rripin e Gazës.

Gjithashtu, ka shkatërruar pjesërisht ose plotësisht 21 qendra kulturore, tri studio arti dhe 20 ndërtesa historike, duke përfshirë xhamitë, kishat dhe muzetë në Qytetin e Vjetër.

This clip shows the devastation inflicted on Gaza's Great Omari Mosque by Israeli bombardment. Al-Omari is the second oldest mosque in Palestine after Al-Aqsa. It's a symbol of heritage and pride, embodying thousands of years of history in Gaza and Palestine. pic.twitter.com/mYX758ocMC

— Jehad Abusalim جهاد أبو سليم (@JehadAbusalim) January 27, 2024