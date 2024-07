Iz’raeli shton bom’bardimet në Ga’za

Forcat izraelite sulmuan disa zona në të gjithë Rripin e Gazës të shtunën, duke vrarë të paktën 30 palestinezë, sipas zyrtarëve shëndetësorë, ndërsa tanket përparuan më thellë në Rafah perëndimor dhe verior.

Midis të vrarëve të shtunën ishte gazetari lokal Mohammad Abu Jasser, gruaja e tij dhe dy fëmijët, në një sulm izraelit në shtëpinë e tyre në Rripin verior të Gazës, tha një mjek.

Zyra e mediave qeveritare e Gazës, e drejtuar nga Hamasi, tha se vdekja e Abu Jasser e rriti në 161 numrin e personelit të medias palestineze të vrarë nga zjarri izraelit që nga 7 tetori.

Israeli forces bombed this residential building in Nuseirat refugee camp today. Israel continues to target Palestinians’ basic needs throughout the Gaza Strip—shelter, medical care, food, water, and hygiene. The genocide is not slowing down, and our actions must meet the moment. pic.twitter.com/seZZvs9E2L

