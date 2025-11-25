Izraeli sulmon me “bombë fosfori” pjesën jugore të Libanit

Ushtria izraelite thuhet se kreu sulm me bombë fosfori përreth qytezave Rmeish dhe Yaroun në Nabatiyeh, në jug të Libanit, transmeton Anadolu.
Izraeli vazhdon sulmet e tij në jug të Libanit pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit të arritur në nëntor 2024. Sipas agjencisë zyrtare libaneze të lajmeve NNA, artileria izraelite shënjestroi me bomba fosfori zonën përreth qytezave Rmeish dhe Yaroun, të vendosura në kufi.
Autoritetet libaneze nuk kanë lëshuar ende deklaratë në lidhje me sulmin.
– Sulmet dhe pushtimi izraelit vazhdojnë pavarësisht armëpushimit
Izraeli nisi sulmet ndaj Libanit në tetor 2023 dhe deri në shtator 2024. Këto sulme u përshkallëzuan në luftë të plotë. Në luftë u vranë mbi 4.000 njerëz dhe u plagosën rreth 17 mijë të tjerë. Pavarësisht marrëveshjes së armëpushimit të arritur midis Libanit dhe Izraelit më 27 nëntor 2024, Izraeli e ka shkelur armëpushimin mijëra herë.
Izraeli vazhdon të mbajë nën pushtim pesë kodra në Liban që i pushtoi pas 8 tetorit 2023 ndërsa ruan praninë e tij në disa zona që i ka mbajtur për dekada të tëra. Ministria libaneze e Shëndetësisë thotë se 331 persona u vranë dhe 945 u plagosën në sulmet izraelite ndaj Libanit, të cilat shkelën armëpushimin, midis 27 nëntorit 2024 dhe 20 nëntorit 2025.