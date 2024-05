Izraeli tërheq të dërguarit në Irlandë dhe Norvegji

Izraeli thotë se po i tërheq të dërguarit e tij në Irlandë dhe Norvegji “për konsultime urgjente”.

“Po i dërgoj Irlandës dhe Norvegjisë një mesazh të qartë: Izraeli nuk do të tërhiqet kundër atyre që minojnë sovranitetin e tij dhe rrezikojnë sigurinë e tij”, tha ministri i Jashtëm, Israel Katz.

“Izraeli nuk do ta kalojë këtë në heshtje – do të ketë pasoja të tjera serioze. Nëse Spanja e kupton qëllimin e saj për të njohur një shtet palestinez, një hap i ngjashëm do të ndërmerret kundër saj.”, shtoi ai.