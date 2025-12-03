Izraeli tërhiqet nga Tubasi dhe Aqaba pas dy ditësh rrethimi dhe sulmesh

Forcat izraelite u tërhoqën mbrëmë nga qyteti i Tubasit dhe fshati Aqaba, pas dy ditësh rrethimi dhe agresioni.
Gjatë ditëve të fundit, ushtria izraelite kishte shndërruar disa shtëpi të banorëve në baza ushtarake, pasi kishte detyruar familjet të largoheshin prej tyre në Tubas dhe Aqaba.
Forcat e okupimit kryen një fushatë të gjerë bastisjesh, ndaluan disa qytetarë dhe i morën në pyetje në terren. Ndërkohë, avionët ushtarakë izraelitë qëlluan herë pas here në hapësirën ajrore të qarkut Tubas gjatë rrethimit.
Patrulla të shumta dhe trupa këmbësorie u vendosën në lagjet e Tubasit dhe Aqabës gjatë gjithë kohës së operacionit, ndërsa u vendos orë policore dhe u mbyllën hyrjet kryesore me barrikada dhe dhe.
Forcat izraelite kishin rikthyer sulmet në Tubas dhe Aqaba që në orët e para të së hënës, vetëm një ditë pas tërheqjes së tyre të mëparshme, pas një operacioni ushtarak që kishte zgjatur katër ditë rresht – nga e mërkura në agim deri të shtunën në mbrëmje. /mesazhi