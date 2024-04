Mossad ka lëshuar një deklaratë përmes Zyrës së Kryeministrit izraelit për negociatat e armëpushimit në Gaza, duke pretenduar se Hamasi hodhi poshtë propozimin e paraqitur nga ndërmjetësit.

“Izraeli do të vazhdojë të përpiqet të realizojë objektivat e luftës me Hamasin me forcë të plotë dhe të mos lërë gur pa lëvizur për të kthyer menjëherë 133 pengjet nga Gaza”, thuhet në deklaratë.