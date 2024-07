Iz’raeli thotë se goditi portin Hodeidah të Jemenit në përgjigje të su’lmeve të Houthi-ve

Sulmet ajrore kundër qytetit port vijnë një ditë pasi një sulm me dron nga grupi jemenas vrau një person në Tel Aviv.

Izraeli thotë se ka sulmuar “objektivat terroriste” të Houthi-ve, duke përfshirë objekte me përdorim të dyfishtë si infrastruktura energjetike.

Sipas Reuters, një zyrtar ushtarak izraelit i cili nuk pranoi të identifikohej gjithashtu tha se Izraeli kishte përditësuar aleatët e tij përpara se të kryente sulmin kundër objektivave Houthi në Jemen.

BREAKING: UPDATE: 19 KILLED

Israel, with support from friends, has destroyed Yemen’s Hodeidah Port and Airport.

The Houthis have declared war and will respond.

They promise they won’t leave Gaza alone. They will not stop supporting Gaza even if Yemen is bombed to pieces. pic.twitter.com/4Nd2Z6yK1P

