Izraeli thotë se ka arrestuar 2 të dyshuar për sulmin në Elad – VIDEO

Në një deklaratë, ushtria tha se dy të dyshuarit, 19-vjeçari As’sad al-Rifai dhe 20-vjeçari Emad Subhi Abu Shqeir, u arrestuan në një zonë pyjore afër Eladit.

Sipas deklaratës, dy të dyshuarit ishin nga Rumana në qytetin Jenin të Bregut Perëndimor.

Ata u arrestuan pas një kërkimi masiv katërditor që përfshiu forca speciale dhe helikopterë.

Askush nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë për sulmin e së enjtes, i cili ndodhi në vazhdën të tensioneve në rritje në territoret palestineze që nga muaji i kaluar si rezultat i fushatave të përsëritura izraelite të arrestimit në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe inkursioneve të përditshme të kolonëve në kompleksin e xhamisë Al-Aksa në Kudsin Lindor.

Xhamia Al-Aksa është vendi i tretë më i shenjtë në botë për muslimanët. Hebrenjtë e quajnë këtë zonë “Mali i Tempullit”, duke pretenduar se aty ishte vendi i dy tempujve hebrenj në kohët e lashta.

Izraeli pushtoi Kudsin Lindor, ku ndodhet Al-Aksa, gjatë luftës arabo-izraelite të vitit 1967. Ai aneksoi gjithë qytetin në vitin 1980, në një lëvizje që nuk u njoh kurrë nga komuniteti ndërkombëtar. /aa

Police footage of the arrest of the two Palestinians, who are accused of the deadly terror attack in Elad. pic.twitter.com/h1Y2aIy2YZ

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 8, 2022