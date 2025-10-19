Izraeli thotë se ka nisur një “valë të madhe” sulmesh në jug të Gazës

Ushtria izraelite ka njoftuar se ka filluar një valë të gjerë sulmesh ajrore në jug të Rripit të Gazës, ndërsa armëpushimi i brishtë midis Izraelit dhe Hamasit rrezikon të dështojë.
Sipas ushtrisë, bëhet fjalë për një “valë masive dhe të gjerë” goditjesh ndaj dhjetëra objektivave në territorin palestinez.
Armëpushimi, i ndërmjetësuar nga presidenti amerikan Donald Trump dhe që hyri në fuqi më 10 tetor, kishte ndërprerë një luftë shkatërruese që kishte zgjatur më shumë se dy vjet midis Izraelit dhe Hamasit. /mesazhi