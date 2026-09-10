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Izraeli vazhdon sulmet me artileri dhe shpërthime në jug të Libanit

Forcat izraelite kryen sulme artilerie dhe shpërthime në disa zona të Libanit jugor gjatë natës dhe sot herët, pavarësisht marrëveshjes së ndërmjetësuar nga SHBA-ja që synonte t’u jepte fund luftimeve dhe të çarmatoste Hezbollahun, raportoi agjencia kombëtare libaneze e lajmeve, transmeton Anadolu.

Granatimet e artilerisë izraelite gjatë natës dhe në mëngjes shënjestruan Wadi al-Hujeir dhe Wadi al-Saluki ndërsa shpërthime u dëgjuan edhe në qytetin Mansouri në distriktin Tyre.

Avionët izraelitë kryen gjithashtu një sulm ajror në Mansouri, që përkoi me një shpërthim në qytet. Në distriktin Nabatieh, zjarri i artilerisë shënjestroi periferinë Zawtar al-Sharqiyah drejt Mayfadoun.

Forcat izraelite kryen gjithashtu një shpërthim “shumë të madh” në qytetin Bani Hayyan, distrikti Marjayoun.

Ushtria libaneze tha të mërkurën se forcat izraelite e kanë shkelur marrëveshjen afërsisht 7.700 herë që kur u nënshkrua në qershor, përfshirë edhe të shtënat pranë personelit dhe patrullave të ushtrisë.

Izraeli vazhdon të pushtojë zona në jug të Libanit, përfshirë territorin që e ka mbajtur për dekada dhe zona të tjera të pushtuara gjatë konfliktit 2023-2024 ndërsa forcat e tij kanë përparuar më shumë se 10 kilometra në territorin libanez gjatë konfliktit aktual.

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