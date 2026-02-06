Izraeli vazhdon të bllokojë ndihmat humanitare për Gazën, thotë UNRWA

Agjencia e Kombeve të Bashkuara për refugjatët palestinezë (UNRWA) ka deklaruar se Izraeli vazhdon të bllokojë hyrjen e ndihmave humanitare në Rripin e Gazës që nga marsi i vitit 2025, duke lënë furnizime jetike të bllokuara në vendet fqinje.
Sipas UNRWA-së, ndihmat që përfshijnë ushqime, pako higjiene, barna dhe materiale strehimi ndodhen prej muajsh në depo në Egjipt dhe Jordani dhe nuk lejohen të hyjnë në Gaza.
“Ndihmat humanitare të UNRWA-së, përfshirë ushqime, pako higjiene, barna dhe materiale strehimi, mbeten të bllokuara në depot në Egjipt dhe Jordani dhe janë të ndaluara të hyjnë në Gaza që nga marsi 2025,” njoftoi agjencia.
Ajo theksoi se ndihma që shpëton jetë është gati për t’u shpërndarë dhe se situata kërkon veprim të menjëhershëm.
Ndërkohë, Izraeli ka ndaluar aktivitetin e UNRWA-së në Jerusalemin Lindor të pushtuar që nga fundi i vitit 2024 dhe ka vendosur kufizime gjithnjë e më të ashpra ndaj agjencisë.
Ministri izraelit i Energjisë, Eli Cohen, ka konfirmuar se Izraeli ka ndërprerë furnizimin me ujë dhe energji elektrike në selinë e UNRWA-së në Jerusalemin Lindor të pushtuar. Ai deklaroi se personalisht ka mbikëqyrur shkëputjen e shërbimeve.
“Me fjalë dhe me vepra, e kam mbyllur rubinetin për UNRWA-në,” tha Cohen, duke shtuar se “nuk ka vend për UNRWA-në në shtetin e Izraelit”.
Në Gaza, forcat izraelite kanë vazhduar sulmet ajrore të përditshme, duke shkelur armëpushimin e tetorit. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, nga këto sulme janë vrarë 574 palestinezë dhe janë plagosur 1.518 të tjerë.
Sipas autoriteteve lokale shëndetësore, lufta izraelite në Gaza ka shkaktuar vdekjen e afro 72 mijë palestinezëve dhe plagosjen e më shumë se 171 mijë të tjerëve, shumica gra dhe fëmijë, si dhe shkatërrimin e rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të territorit. /mesazhi