Izraeli vazhdon të bombardojë Rripin e Gazës edhe gjatë Ramazanit

Ushtria izraelite kreu sulme ajrore dhe zjarr artilerie në zona të ndryshme në veri, jug dhe qendër të Rripit të Gazës, transmeton Anadolu.
Shkeljet e armëpushimit në Gaza nga Izraeli, i cili hyri në fuqi në tetor 2025, vazhdojnë edhe gjatë Ramazanit.
Sipas dëshmitarëve okularë, avionët luftarakë izraelitë kryen dy sulme ajrore në lindje të lagjeve Shuja’iyya dhe Tuffah në qytetin lindor të Gazës.
Për më tepër, në lagjen Zaitoun në Gazën juglindore, automjetet izraelite hapën zjarr intensivisht mbi shtëpitë e civilëve dhe tendat e personave të zhvendosur, dhe u krye edhe zjarr artilerie me ndërprerje.
Ushtria izraelite shkatërroi ndërtesa dhe objekte në lindje të Kampit të Refugjatëve Bureij në Rripin qendror të Gazës duke shpërthyer eksplozivë.
Zjarr intensiv nga automjetet izraelite u raportua gjithashtu në zonat lindore të Khan Yunis në Rripin jugor të Gazës.