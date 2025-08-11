Izraeli vrau ekipin e Al Jazeera për të ‘penguar raportimin’ e operacionit në Gaza City

Analisti politik izraelit Ori Goldberg e ka përshkruar vrasjen e gazetarëve të Al Jazeera në Gaza City si “vrasje të qëllimshme” dhe “atentat”. Ai tha se motivi ishte i qartë: “Këta gazetarë ishin shpresa e fundit që bota të mësonte për operacionin e afërt të Izraelit kundër Gaza City. Me vrasjen e Anas al-Sharif dhe ekipit të tij, Izraeli kërkonte të pengonte me qëllim raportimin mbi këtë operacion.”
Goldberg u bëri thirrje mediave ndërkombëtare të mbajnë Izraelin përgjegjës dhe të thyejnë narrativën dominuese të 22 muajve të fundit, ku fajësohen vetëm palestinezët për dhunën, ndërsa veprimet e Izraelit paraqiten në mënyrë të paqartë ose në formë pasive. Ai tha se atribuimi i drejtpërdrejtë i përgjegjësisë për veprimet izraelite do të ishte një homazh i denjë për kujtimin e Anas-it dhe kolegëve të tij të vrarë në Gaza. /mesazhi