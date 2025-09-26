Izraeli vret 48 palestinezë të tjerë në Rripin e Gazës

Forcat izraelite vranë 48 palestinezë tjerë në sulme të reja të sotme ndaj shtëpive dhe civilëve që prisnin ndihmë në të gjithë Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.
Në Gazën qendrore, 10 persona u qëlluan për vdekje dhe disa të tjerë u plagosën pranë një pike shpërndarjeje ushqimi pranë korridorit Netzarim ndërsa prisnin ndihmë humanitare, sipas punonjësve të shëndetësisë.
Në qytetin e Gazës, një person u vra dhe disa të tjerë u plagosën në një sulm izraelit në zonën Al-Zarqa në verilindje. Shtatë të tjerë u vranë në bombardime të ndara në lagjet lindore të qytetit.
Tre palestinezë të tjerë u vranë kur një sulm ajror goditi një tubim civilësh në rrugën al-Nafaq. Në pjesën perëndimore të qytetit, tre palestinezë u vranë në një sulm izraelit që synonte një tubim civilësh në lagjen Tel al-Hawa, dhe të paktën një palestinez u vra në një sulm ndaj një ndërtese banimi në lagjen Al-Rimal.
Përveç kësaj, 18 palestinezë u vranë në sulmet izraelite në zona të ndryshme të qytetit, megjithëse nuk kishte detaje të mëtejshme rreth tyre. Në kampin e refugjatëve Nuseirat në Gazën qendrore, një palestinez u vra në një sulm izraelit që synonte një tendë që strehonte njerëz të zhvendosur në zonat perëndimore.
Një palestinez tjetër u vra në një sulm izraelit në guvernatoratin qendror, megjithëse nuk kishte detaje të mëtejshme. Në qytetin Rafah në jug të Rripit të Gazës, një palestinez që priste ndihmë u vra dhe disa të tjerë u plagosën nga të shtënat me armë zjarri pranë një qendre shpërndarjeje në zonën Al-Shakoush.
Dy palestinezë të tjerë u vranë në lagje të ndryshme në qytetin Khan Younis, ndërsa helikopterët izraelitë hapën zjarr ndaj shtëpive të civilëve në qendër të qytetit, sipas dëshmitarëve. Ushtria izraelite bombardoi kullën “Kompleksi Italian” në lagjen Al-Nasr të qytetit të Gazës, pasi dha një paralajmërim evakuimi.
Gazetari i Anadolu-s raportoi se ushtria shënjestroi një ndërtesë 15-katëshe.
Detajet në lidhje me shkallën e dëmtimit të ndërtesës nuk ishin të disponueshme për shkak të situatës së rrezikshme të sigurisë, e cila i ka penguar burimet dhe dëshmitarët të arrijnë në zonë për të vlerësuar rrënimin.
Sipas dëshmitarëve të cituar nga korrespondenti i Anadolu-s, kompleksi strehonte qindra familje palestineze që ishin zhvendosur më parë. Gjatë natës, avionët luftarakë izraelitë kryen sulme të rënda ajrore në Tel al-Hawa dhe rreth lagjes universitare në qytetin perëndimor të Gazës, thanë dëshmitarët.
Trupat gjithashtu shkatërruan blloqe banimi në veriperëndim të qytetit. Në Gazën jugore, helikopterët izraelitë qëlluan mbi shtëpitë e civilëve në Khan Younis qendror, shtuan ata.
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 65.500 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023. Muaj sulmesh ajrore dhe tokësore e kanë lënë Rripin e Gazës kryesisht të pabanueshëm, duke e shtyrë popullsinë e tij drejt urisë dhe sëmundjeve.