Izraeli vret gazetarin Anas al-Sharif dhe 4 punonjës të Al Jazeera në Gaza

Pesë gazetarë të Al Jazeera, përfshirë Anas al-Sharif, u vranë në një sulm izraelit mbi një tendë gazetarësh pranë portës kryesore të spitalit Al-Shifa në Gaza City. Korrespondenti Hani Mahmoud tha se dëgjoi një “shpërthim të fuqishëm” dhe menjëherë mori lajmin se ishte goditur kampi i gazetarëve.

