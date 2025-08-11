Izraeli vret gazetarin Anas al-Sharif dhe 4 punonjës të Al Jazeera në Gaza

Pesë gazetarë të Al Jazeera, përfshirë Anas al-Sharif, u vranë në një sulm izraelit mbi një tendë gazetarësh pranë portës kryesore të spitalit Al-Shifa në Gaza City. Korrespondenti Hani Mahmoud tha se dëgjoi një “shpërthim të fuqishëm” dhe menjëherë mori lajmin se ishte goditur kampi i gazetarëve.
Analisti politik izraelit Ori Goldberg e ka përshkruar vrasjen e gazetarëve të Al Jazeera në Gaza City si “vrasje të qëllimshme” dhe “atentat”. Ai...