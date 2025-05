Izraeli vret mbi 60 persona në Gaza, bllokada përshpejton urinë masive

Të paktën 61 palestinezë janë vrarë në Gaza që nga mëngjesi i sotëm nga sulmet ajrore izraelite, ndërsa bllokada e ashpër prej më shumë se dy muajsh ka shkaktuar mungesa ekstreme ushqimore dhe uri të përhapur.

Në qytetin e Gazës, dy raketa goditën zonën pranë restoranteve Thai dhe Palmyra, duke lënë të vrarë të paktën 17 persona. Ndërkohë, një tjetër sulm goditi shkollën al-Karama në lagjen Tuffah, duke vrarë 13 persona.

Sulme të tjera goditën shtëpi dhe strehimore në Jabalia, Khan Younis, Deir el-Balah dhe Bani Suheila, duke lënë dhjetëra të vdekur, përfshirë fëmijë. Katër trupa u nxorën nga rrënojat e një shkolle të bombarduar më herët në kampin Bureij.

Bllokada izraelite që nga 2 marsi ka bllokuar ndihmat me ushqime dhe karburant. Organizatat humanitare paralajmërojnë për mungesë totale ushqimi. Një nënë me gjashtë fëmijë në një qendër të UNRWA tha se kanë mbetur vetëm me bukë.

Ndërkohë, 88% e shtretërve spitalorë janë të zënë, dhe mungojnë materialet mjekësore.

Egjipti dhe Katari thanë se po punojnë për një marrëveshje armëpushimi me SHBA, ndërsa Izraeli kërcënon me ofensivë të re. Hamas thotë se bisedimet janë të kota pa ndalur “luftën e urisë dhe shfarosjes”. /mesazhi