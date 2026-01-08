Izraeli vret sërish palestinezë në Gaza, shkelje e re e armëpushimit

Dy palestinezë janë vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur nga një sulm ajror izraelit në qytetin e Gazës, njoftuan burime mjekësore, në një tjetër shkelje të marrëveshjes së armëpushimit.
Sulmi kishte në shënjestër një shtëpi në lagjen Al-Tuffah, në lindje të qytetit të Gazës, zonë nga e cila forcat izraelite ishin tërhequr sipas kushteve të armëpushimit, raportoi agjencia Anadolu. Ushtria izraelite pretendoi se forcat e saj kishin ardhur nën zjarr në veri të Gazës, pa dhënë detaje të tjera.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor 2025, Izraeli ka vrarë të paktën 424 palestinezë dhe ka plagosur 1,189 të tjerë.
Që nga tetori 2023, sulmet izraelite në Gaza kanë lënë mbi 71,400 palestinezë të vrarë, shumica gra dhe fëmijë, dhe më shumë se 171,000 të plagosur. Lufta ka shkatërruar pjesën më të madhe të Gazës dhe ka zhvendosur të gjithë popullsinë e saj. /mesazhi