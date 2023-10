Izraelitët struken ndërsa luftëtarët palestinezë organizojnë sulm befasues

Luftëtarët palestinezë kanë nisur sot në agim një sulm të befasishëm ndaj komuniteteve izraelite pranë Rripit të Gazës, duke shkaktuar kaos dhe frikë te izraelitët.

Raportet sugjerojnë se të paktën 60 luftëtarë palestinezë u përfshinë në sulm, duke rezultuar në vdekjen e konfirmuar të rreth 20 izraelitëve.

Dëshmitarët në zonat e prekura përshkruajnë skena të shqetësimit ekstrem, me njerëz që kërkonin ndihmë ndërsa shtëpitë e tyre ishin nën sulm dhe përballeshin me terrorin nga të shtënat me armë zjarri dhe kaosin e përhapur.

Mungesa e ushtrisë izraelite në këto situata ka çuar në zhgënjim dhe zemërim te banorët.

Në anën tjetër ushtria izraelite ka fillua sulme të mëdha ajrore ndaj Rripit të Gazës. /mesazhi

Jewish worshippers flee the Western Wall in al-Aqsa compound after sirens went off in occupied East Jerusalem.

On Saturday morning, Al-Qassam Brigades launched a surprise military attack against Israel prompting Prime Minister Benjamin Netanyahu to declare a state of emergency pic.twitter.com/0cT52DewYJ

— Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 7, 2023