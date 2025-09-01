Ushtria izraelite vrau të paktën 78 palestinezë, përfshirë 32 kërkues ndihmash dhe një gazetar, në të gjithë Rripin, ndërsa rriti bombardimet e saj ndaj Qytetit të Gazës, duke bllokuar shumicën e ndihmave që të hynin në enklavën e uritur.
Udhëheqësit Huthi në Jemen u zotuan të përshkallëzojnë sulmet e tyre ndaj Izraelit në kundërshtim me luftën në Gaza. Grupi gjithashtu arrestoi të paktën 11 personel të OKB-së në bastisjet në zyrat në Sanaa dhe Hodeidah.
Një tanker me flamur të Liberisë dhe në pronësi të Izraelit raportoi se një predhë e panjohur ra pranë tij në Detin e Kuq pranë brigjeve të Arabisë Saudite, e ndjekur nga një shpërthim i fortë, por pa dëme ose të lënduar.
Ushtria izraelite hodhi në erë një ndërtesë në Ayta ash-Shaab të Libanit jugor dhe kreu një tjetër vrasje në Liban në përpjekje të dyshuara për të goditur operativët e Hezbollahut.
Ushtarët dhe kolonët izraelitë plagosën disa palestinezë gjatë inkursioneve në Hebron dhe zona të tjera të Bregut Perëndimor të pushtuar, me më shumë arrestime të raportuara.
Guvernatori i Jerusalemit tha se Izraeli po kryen gërmime dhe operacione shkatërrimi të paautorizuara nën kompleksin e Xhamisë Al-Aksa për të shkatërruar antikitetet islame.
Ekspedita humanitare Global Sumud Flotilla është nisur nga Barcelona e Spanjës në një mision për të thyer rrethimin e Gazës dhe për të shpërndarë ndihma për palestinezët. /mesazhi
Ja çfarë ndodhi të dielën në Lindjen e Mesme
