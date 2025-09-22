Ja disa nga zhvillimet më të fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje

Të paktën 37 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite në të gjithë enklavën që nga agimi, përfshirë 30 në Qytetin e Gazës.
Disa vende, përfshirë Francën, pritet të njoftojnë njohjen e tyre të shtetësisë palestineze në një takim të OKB-së të organizuar nga Presidenti Emmanuel Macron dhe Princi i Kurorës Saudite Mohammed bin Salman.
Sulmet ajrore izraelite po vazhdojnë të bombardojnë Qytetin e Gazës. Të paktën shtatë persona janë vrarë dhe shumë të plagosur në zonën qendrore Samer. Dy u vranë në lagjen Tal al-Hawa dhe një në një sulm me dron në zonën al-Sahaba.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës thotë se Spitali i Fëmijëve al-Rantisi dhe Spitali i Syrit St John në Qytetin e Gazës janë jashtë shërbimit për shkak të bombardimeve izraelite të zonave përreth tyre.
Ministria e Jashtme e Izraelit ka kërcënuar një flotilje të drejtuar për në Gaza që po transporton ndihma dhe po përpiqet të thyejë bllokadën e territorit palestinez, duke paralajmëruar se “nuk do të lejojë që bllokada detare e Gazës të shkelet”.
Krahu i armatosur i Hamasit, Brigadat Qassam, ka publikuar një video të të burgosurit izraelit Alon Ohel, i cili mbahet në Gaza që nga 7 tetori 2023.
Një fëmijë ka vdekur për shkak të kequshqyerjes dhe mungesës së trajtimit në Kompleksin Mjekësor Nasser në qytetin Khan Younis në jug të Gazës, duke e çuar numrin e fëmijëve që kanë vdekur nga uria gjatë luftës në 147.