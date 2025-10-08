Presidenti i SHBA-së Trump shprehu përsëri optimizëm për një marrëveshje paqeje në Gaza dhe tha se një ekip ndërmjetësimi amerikan sapo u nis për të marrë pjesë në bisedimet e Egjiptit.
Hamasi detajoi kushtet e tij kryesore, duke përfshirë një armëpushim të përhershëm, tërheqje të plotë të forcave izraelite nga e gjithë Gaza dhe hyrje të pakufizuar të ndihmës humanitare.
Lirimi i të burgosurit palestinez të profilit të lartë Marwan Barghouti thuhet se po kërkohet nga Hamasi në një shkëmbim robërish, raportojnë mediat egjiptiane.
Kryeministri izraelit Netanyahu u zotua: “Ne do të vazhdojmë të veprojmë për të arritur të gjitha objektivat e luftës: kthimin e të gjithë pengjeve, eliminimin e sundimit të Hamasit dhe sigurimin që Gaza nuk do të përbëjë më kërcënim për Izraelin.”
Izraeli ka mohuar vazhdimisht lejen për të transferuar inkubatorët nga një spital i evakuuar në Gazën veriore, duke përkeqësuar kushtet në qendrat shëndetësore të mbipopulluara më në jug ku të porsalindurit tani ndajnë maska oksigjeni, thotë UNICEF.
Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze thotë se 29 nga stafi i saj janë vrarë në Gaza ndërsa kryenin detyra humanitare dhe mjekësore që nga fillimi i luftës dy vjet më parë. /mesazhi
Ja ngjarjet kryesore të së martës në Lindjen e Mesme
