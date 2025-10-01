Trump u tha gazetarëve se udhëheqësit izraelitë dhe arabë e kanë pranuar planin e tij për Gazën dhe se Hamasi ka tre deri në katër ditë për t’u përgjigjur.
Katari thotë se zyrtarët e Hamasit e morën planin e plotë vonë të hënën në mbrëmje dhe kanë premtuar ta “shqyrtojnë me përgjegjësi”.
Netanyahu ka publikuar një mesazh video, duke pretenduar se ushtria izraelite do të “mbetet në pjesën më të madhe të Gazës”, vetëm disa orë pasi ai pranoi një propozim të Trump që përcakton tërheqjen e saj.
Raportuesi special i OKB-së për të drejtën e strehimit ka ngritur shqetësime në lidhje me disa nga detajet e përfshira në planin e Trump, siç është një “zonë e përhershme tampon” e propozuar.
Mes bisedimeve për paqe, Izraeli po vazhdon sulmet e tij në të gjithë Gazën, duke vrarë të paktën 59 palestinezë që nga agimi.
Në të ashtuquajturën zonë të sigurt humanitare të al-Mawasi, një sulm izraelit goditi një tendë, duke vrarë një baba, një nënë që ishte shtatë muajshe shtatzënë dhe fëmijën e tyre.
Flotilla Global Sumud ka hyrë në një zonë të klasifikuar si “me rrezik të lartë” ku aktivistët dhe anëtarët e ekuipazhit presin një përgjim nga marina izraelite. /mesazhi
Ja një përmbledhje e ngjarjeve kryesore të së martës në Lindjen e Mesme
