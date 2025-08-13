Të paktën 73 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite në të gjithë Gazën që nga agimi.
Dy persona të tjerë kanë vdekur nga kequshqyerja: një djalë gjashtëvjeçar dhe një burrë 30-vjeçar. Ministria e Shëndetësisë e Gazës thotë se 227 persona kanë vdekur nga kequshqyerja që nga fillimi i luftës.
Zyra e Medias Qeveritare e Gazës thotë se Izraeli ende po bllokon hyrjen e më shumë se 430 artikujve ushqimorë, duke përfshirë mish të ngrirë, peshk, produkte qumështi dhe perime.
Një delegacion i Hamasit ka mbërritur në Egjipt për më shumë bisedime mbi sigurimin e një marrëveshjeje armëpushimi, e cila vjen ndërsa Izraeli ecën përpara me një strategji pushtimi me faza.
Australia, Kanadaja, Japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe 23 aleatë evropianë thonë se kriza humanitare në Gaza ka arritur “nivele të paimagjinueshme” dhe i bëjnë thirrje Izraelit të lejojë më shumë ndihmë në territor. Gjermania dhe Hungaria nuk e nënshkruan deklaratën.
Gjyqtarët që mbikëqyrin çështjen kanë vendosur se Netanyahu do të duhet të dëshmojë tre herë në javë në gjyqin e tij për korrupsion, duke filluar nga nëntori, sipas mediave izraelite. /mesazhi
Ja një përmbledhje e ngjarjeve kryesore të së martës në Lindjen e Mesme
