Ushtria izraelite vrau më shumë se 100 palestinezë në Gaza, shumicën dërrmuese në qytetin e rrethuar të Gazës, duke shkatërruar të paktën 17 shtëpi dhe ndërtesa banimi dhe një xhami që nga orët e para të mëngjesit.
Një numër i madh tankesh dhe automjetesh të blinduara izraelite u tregua se po përparonin drejt qytetit të Gazës, me ushtrinë izraelite që tha se një divizion i tretë do t’i bashkohet së shpejti pushtimit tokësor.
Një hetim i pavarur i OKB-së zbuloi se lufta gati dyvjeçare e Izraelit në Gaza është një gjenocid dhe Izraeli u përgjigj duke e quajtur atë “të fabrikuar”.
Ushtarët izraelitë vranë dy palestinezë të rinj me plumba të vërtetë dhe qëlluan dhe plagosën një tjetër në incidente të ndara mes bastisjeve të vazhdueshme në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, gjatë të cilave u arrestuan të paktën 40 persona.
Huthitët në Jemen morën përgjegjësinë për lëshimin e dy raketave balistike në Izrael pasi avionët luftarakë izraelitë bombarduan qytetin portual të Hodeidah dhe zyrtarët premtuan më shumë sulme.
Franca kërkoi ndalimin e sulmeve izraelite ndërsa Bashkimi Evropian është gati të vendosë për pezullimin e seksionit tregtar të marrëveshjes së bashkëpunimit të bllokut me Izraelin.
Mijëra izraelitë protestuan në Jerusalem dhe marshuan nga rezidenca e Benjamin Netanyahut drejt zyrës së tij, ndërsa familjet e robërve kërkuan lirimin e tyre përmes një marrëveshjeje armëpushimi me Hamasin. /mesazhi
Ja një përmbledhje e ngjarjeve të së martës në Lindjen e Mesme
Ushtria izraelite vrau më shumë se 100 palestinezë në Gaza, shumicën dërrmuese në qytetin e rrethuar të Gazës, duke shkatërruar të paktën 17 shtëpi dhe ndërtesa banimi dhe një xhami që nga orët e para të mëngjesit.