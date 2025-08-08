Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli do të “merrte kontrollin e të gjithë Gazës”, në një intervistë televizive, duke shtuar se Izraeli nuk donte të mbikëqyrte përgjegjësitë qeverisëse dhe do t’ia dorëzonte ato një pale të tretë të paspecifikuar.
Numri i palestinezëve që kanë vdekur nga uria për shkak të rrethimit brutal të Gazës nga Izraeli u rrit në 197 persona, përfshirë 96 fëmijë. OBSH-ja thotë se rreth 12,000 fëmijë në Gaza nën moshën pesë vjeç ishin të kequshqyer në fund të korrikut, numri më i lartë i regjistruar ndonjëherë.
Qeveria libaneze miratoi një propozim të mbështetur nga SHBA-të për të çarmatosur grupin paramilitar Hezbollah deri në fund të vitit. Zyrtarët e Hezbollahut thanë se nuk do të çarmatosej përpara se forcat izraelite, të cilat ende pushtojnë territorin libanez në kundërshtim me një marrëveshje armëpushimi, të largohen nga vendi.
Organizata mbikëqyrëse e të drejtave të njeriut Human Rights Watch publikoi një raport ku thuhej se Izraeli ka kryer qindra sulme ndaj shkollave që strehojnë njerëz të zhvendosur në Gaza që nga fillimi i luftës, duke përfshirë sulme “të paligjshme dhe pa dallim” me municione të siguruara nga SHBA-ja.
Ja një përmbledhje e shkurtër e ngjarjeve kryesore të së enjtes në Lindjen e Mesme
