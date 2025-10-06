Hamasi thotë se delegacioni i tij, i kryesuar nga Khalil al-Hayya, ka mbërritur në Egjipt përpara negociatave mbi planin e Trump për Gazën; Izraeli thotë se negociatorët e tij do të nisen të hënën për bisedimet në Sharm el-Sheikh.
Trump thotë se diskutimet me Hamasin dhe vendet e tjera këtë fundjavë kanë qenë “shumë pozitive”, duke shtuar se faza e parë e propozimit të tij “duhet të përfundojë këtë javë”.
Një në pesë foshnje në Gaza lind para kohe ose nën peshë, tha OKB-ja, duke kërkuar akses kritik humanitar në enklavën e bombarduar.
Izraeli ka vrarë të paktën 94 palestinezë në të gjithë Gazën gjatë dy ditëve të fundit, pavarësisht thirrjes së Trump ndaj Izraelit për të ndaluar fushatën e tij të bombardimeve, thotë Zyra e Medias Qeveritare e enklavës.
Gjatë një vizite te trupat izraelite brenda Gazës, kreu i ushtrisë së Izraelit, Eyal Zamir, thotë se ndërsa nuk ka armëpushim, ka një ndryshim në “situatën operative”.
Flotilja Globale Sumud thotë se dhjetëra pjesëmarrës të ndaluar në Izrael kanë filluar një grevë urie në mbështetje të palestinezëve në Gaza. Avokatët e flotiljes thonë se Shërbimi i Burgjeve të Izraelit planifikon të deportojë rreth 170 aktivistë të hënën. /mesazhi
Ja një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të së dielës në Lindjen e Mesme
