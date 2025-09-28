Të paktën 91 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite në të gjithë Gazën që nga mëngjesi, përfshirë 48 në Qytetin e Gazës.
Hamasi thotë se nuk e ka marrë planin e armëpushimit të Trump në Gaza, edhe pse presidenti amerikan shprehu optimizëm se një marrëveshje është afër.
Një gazetar palestinez u vra kur forcat izraelite bombarduan tendën e tij në Gazën qendrore.
Rreth 50,000 protestues kanë dalë në rrugët e Berlinit në solidaritet me palestinezët në Gaza, duke kërkuar t’i jepet fund krizës humanitare që po përkeqësohet në enklavë.
Flotilja Globale Sumud është nisur në fazën e fundit të udhëtimit të saj për të thyer bllokadën detare të Izraelit dhe për të shpërndarë ndihmë për njerëzit në Gazën e shkatërruar nga lufta.
Grupi libanez Hezbollah ka përkujtuar një vjetorin që kur Izraeli vrau shefin e saj të atëhershëm Hassan Nasrallah. /mesazhi
Ja një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të së shtunës në Lindjen e Mesme
