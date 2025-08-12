Të paktën 71 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite në të gjithë Gazën që nga agimi sot.
Ministri i jashtëm i Danimarkës tha se vendi i tij së shpejti do të marrë pjesë në një mision për të hedhur ndihma nga ajri në Gaza, duke thënë se është një “zgjidhje emergjente” dhe “aspak një mënyrë optimale për të ofruar ndihmë emergjente”.
Një sulm me dron izraelit në Naqoura të Libanit jugor ka plagosur të paktën tre persona.
Një delegacion i Hamasit ka mbërritur në Egjipt për më shumë bisedime mbi sigurimin e një marrëveshjeje armëpushimi, e cila vjen ndërsa Izraeli ecën përpara me një strategji pushtimi me faza.
Krahu i armatosur i Xhihadit Islamik Palestinez tha se luftëtarët e tij shkatërruan një automjet të ushtrisë izraelite në Khan Younisin qendror.
Ja një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje
