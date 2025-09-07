Ushtria izraelite mori përsipër një sulm ajror në Kullën al-Ruya të Qytetit të Gazës, pasi lëshoi një kërcënim të drejtpërdrejtë kundër saj pak kohë më parë.
Të paktën 46 persona janë vrarë që nga agimi i sotëm, përfshirë 44 në Qytetin e Gazës dhe në Rripin verior të Gazës.
Një zëdhënës i Houthi-ve të Jemenit u bëri thirrje linjave ajrore të largohen nga aeroportet izraelite, duke thënë se grupi planifikon të përshkallëzojë sulmet, disa orë pasi dronët e tij goditën sallën e pasagjerëve të aeroportit Ramon pranë qytetit jugor të Eilat.
Politikani izraelit Yair Lapid tha se ekziston një marrëveshje armëpushimi në tryezë që duhet të pranohet dhe zbatohet.
Një gjykatë izraelite zgjati paraburgimin administrativ për gazetarin palestinez Ali al-Samoudi, i cili ishte planifikuar të lirohej të enjten e kaluar.
Ja një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje
