Presidenti i SHBA-së Donald Trump ka sugjeruar se ka vend për “disa ndryshime” në planin e tij prej 20 pikash për Gazën.
Izraeli duhet të ndalojë bombardimin e Gazës që të ndodhë lirimi i robërve, thotë Sekretari i Shtetit i SHBA-së Marco Rubio.
Pavarësisht thirrjes së SHBA-së që Izraeli të ndalojë sulmet e tij, të paktën 19 palestinezë janë vrarë nga ushtria izraelite që nga agimi, përfshirë 11 persona në Qytetin e Gazës, sipas burimeve mjekësore.
Një zëdhënës i qeverisë izraelite thotë se nuk ka armëpushim në Gaza tani për tani, vetëm një ndalesë të përkohshme të disa bombardimeve.
Autoritetet izraelite kanë miratuar një plan për të sekuestruar më shumë se 35,000 metra katrorë (rreth 9 hektarë) tokë nga fshati Kafr Qaddum, në lindje të Qalqilya në Bregun Perëndimor të pushtuar, raporton agjencia e lajmeve Wafa.
Ushtria izraelite thotë se forcat e saj ajrore kanë rrëzuar një dron të nisur nga Jemeni në zonën Eilat të Izraelit jugor. /mesazhi
Ja një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje
