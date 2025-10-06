Ja një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje

Negociatat mbi fazën e parë të planit 20-pikësh për Gazën, të shpallur nga Shtëpia e Bardhë javën e kaluar, kanë filluar në Egjipt.
Hamasi thotë se delegacioni i tij kryesohet nga Khalil al-Hayya, kreu i ekipit negociues të grupit, i cili u vu në shënjestër në një atentat nga Izraeli në Katar muajin e kaluar.
Të paktën 104 persona janë vrarë në Gaza nga forcat izraelite që nga e premtja, dita kur Presidenti i SHBA-së Donald Trump i bëri thirrje Izraelit të ndalojë fushatën e tij të bombardimeve.
Sulmet izraelite ndaj Gazës kanë vazhduar pa ndërprerje, me të paktën 10 palestinezë të vrarë që nga agimi, përfshirë kërkues ndihmash.
Izraeli ka deportuar 171 aktivistë të Global Sumud Flotiljes, përfshirë Greta Thunberg. Avokatët thonë se të ndaluarit nga flota e ndihmës për në Gaza u keqtrajtuan dhe iu mohuan të drejtat themelore ndërsa ishin në paraburgim izraelit.
Një sondazh i YouGov sugjeron se 57 përqind e britanikëve tani besojnë se veprimet e Izraelit në Gaza janë të pajustifikuara – një rritje prej gjashtë pikësh që nga korriku.
Në Bregun Perëndimor të pushtuar, kolonët izraelitë kanë sulmuar aktivistët e paqes dhe kanë shkulur 120 pemë ulliri në pronësi të palestinezëve pranë Ramallahut.
Në Libanin jugor, dy persona janë vrarë në një sulm me dron izraelit ndaj një automjeti pranë Zebdine. Izraeli thotë se një nga të vrarët ishte luftëtari i Hezbollahut, Hassan Ali Jamil Atoui. /mesazhi
Lufta e Izraelit në Gazë ka vrarë të paktën 67,160 njerëz dhe ka plagosur 169,679 që nga tetori i vitit 2023. Mijëra të tjerë besohet se janë varrosur nën rrënoja. /mesazhi